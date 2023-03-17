Власти Самары прокомментировали информацию о полном перекрытии моста на ул. Земеца

Дорожное движение планируется изменить на время ремонта путепровода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары прокомментировали информацию о полном закрытии моста на улице Земеца. Слухи об ограничении движения для всех видов транспорта и пешеходов по путепроводу появились в соцсетях накануне вечером, 16 марта 2023 года.

— Сотрудников предприятий около моста ошарашали новостью, что 1-10 апреля 2023 года полностью перекроют там движение. Это связано с проведением ремонта, который продлится до октября. Как добираться на работу? — говорится в посте в одном из телеграм-каналов.

Такое сообщение получили работники предприятий в районе моста на ул. Земеца / Фото: samara.dtp.official

Информация об этом вызвала волну возмущения среди горожан. Вскоре мэрия выпустила комментарий по данной ситуации. Чиновники сообщили, что мост действительно включен в план ремонта, однако сведения о его полном перекрытии — преждевременные. Схема ограничения движения и изменения маршрутов общественного транспорта пока находится в разработке. Окончательные решения еще не приняты.

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