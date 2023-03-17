В Самаре SsangYong заскочил на посадочную площадку трамваев и сбил женщину

Иномарку занесло, и она вылетела на трамвайные пути Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 16 марта 2023 года, на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса автомобиля SsangYong попала 52-летняя женщина, которая стояла на посадочной площадке трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировала 37-летняя женщина-водитель. Когда она ехала в направлении улицы Нагорной, ее машину занесло на дороге. В результате иномарка заскочила на посадочную площадку трамваев. В тот момент там стояла женщина. Автомобилистка сбила ее.

Насколько известно, самарчанка не получила тяжелых травм. Женщину доставили в больницу, где медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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