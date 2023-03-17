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НовостиОбщество17 марта 2023 10:27

Трехдневный семинар-совещание по организации форума iВолга проходит в Самаре

В ходе него обсуждаются идеи и концепции
Ирина СИНЕГУБОВА
Участники семинара в Самаре презентовали концепции тренинговых смен и специальных треков. Фото: форум iВолга

Участники семинара в Самаре презентовали концепции тренинговых смен и специальных треков. Фото: форум iВолга

В Самаре проходит 3-дневный семинар-совещание окружных команд из всех регионов ПФО и дирекции форума iВолга в 2023 году.

— За эти дни будут продуманы идеи и концепции, чтобы сделать iВолгу лучше и насыщеннее в этом году, — сообщили в пресс-службе форума.

Участники семинара в Самаре презентовали концепции тренинговых смен и специальных треков форума по различным направлениям. В их числе есть внутренний туризм и развитие территорий, государственная молодежная политика, детская iВолга и другое.

Также в ходе семинара обсудят предложения об окружных активностях форума. Так, речь пойдет о фестивалях народных праздников ПФО, начальной военной подготовки и по уличным танцам, кубка по КВН и конкурсе региональных шатров.

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