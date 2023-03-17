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НовостиОбщество17 марта 2023 10:33

Самара попала в топ популярных направлений из Москвы

Эксперты проанализировали билеты путешественников
Алена ПРОВКИНА
Самара попала в топ популярных направлений из Москвы

Самара попала в топ популярных направлений из Москвы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все больше путешественников стремятся посетить Самару и область. Эксперты проанализировали билеты путешественников и составили рейтинг самых популярных направлений.

По информации сервиса путешествий Туту.ру, оказалось, наибольшей популярностью пользуются направления: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Калининград и Москва-Сочи. Специалисты провели анализ билетов, оформленных в период с 1 марта прошлого года по 1 марта 2023 года. Эксперты также отмечают, что средний чек за перелет сократился на 12%.

Второе место заняло направление Москва – Калининград, тройку замкнуло направление Москва – Сочи. Помимо этого, в десятку востребованных городов попали: Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Самара, Хабаровск и Владивосток.

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