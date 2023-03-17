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НовостиПроисшествия17 марта 2023 11:03

Жителя Самары осудили на 7 лет за извлеченный из закладки наркотик

Мужчина в ходе переписки в интернете получил координаты территории с закладкой
Ирина СИНЕГУБОВА
Внутри свертка находился мефедрон массой более 500 грамм.

Внутри свертка находился мефедрон массой более 500 грамм.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пресекли канал поставки наркотического средства из Краснодарского края в регион с целью дальнейшего сбыта – 27-летнего жителя Самары осудили на 7 лет.

— Мужчина в ходе переписки в интернете получил координаты территории с закладкой наркотика. В августе 2022 года он прибыл на указанный участок и извлек из закладки сверток, — сообщили в УФСБ по Самарской области.

После этого молодого человека задержали. Внутри свертка находился наркотик массой более 500 грамм. Было возбуждено уголовное дело. Красноярский районный суд Самарской области признан самарца виновным.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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