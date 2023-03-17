В Самарской области опасное заболевание может привести к летальному исходу

Эксперты рассказали о последствиях заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечают опасную ситуацию из-за заболеваемости корью. Глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова рассказала о последствиях болезни.

По информации специалиста, распространение болезни связано с тем, что многие жители не прошли вакцинацию от кори. В первую очередь это касается детей. Взрослым же необходимо проходить вакцинацию дважды. Риск заражения в регионе очень высок, пишет ГТРК Самара.

Чтобы «подхватить» болезнь, достаточно нескольких секунд, проведенных рядом с инфицированным. Болезнь характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых, конъюнктивитом и пятнистой сыпью. Осложнения могут влиять на работу центральной нервной системы, дыхательных путей и ЖКТ, привести к слепоте и даже к смерти.

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