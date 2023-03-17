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НовостиЭкономика17 марта 2023 11:18

Более 7 тысяч предпринимателей Самарской области стали пользователями платформы МСП

Сейчас идет работа по упрощению получения поддержки через платформу
Ирина СИНЕГУБОВА
Всего за первый год работы платформы на ней зарегистрировались более 320 тысяч пользователей. Фото: минэкономразвития Самарской области

Всего за первый год работы платформы на ней зарегистрировались более 320 тысяч пользователей. Фото: минэкономразвития Самарской области

Более семи тысяч предпринимателей Самарской области зарегистрировались на цифровой платформе МСП.РФ, которая разработана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— В регионе создано активное бизнес-сообщество, которое использует все существующие возможности для своего развития. Центры «Мой бизнес» помогают предпринимателям узнавать о мерах господдержки, цифровых инструментах, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На МСП.РФ представлено более 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, на которые в течение года поступило более 20 тысяч онлайн-заявок от бизнеса. Сейчас идет работа по упрощению получения поддержки через платформу. Уже утверждены первые пять стандартов, они включают единые условия, сроки и наборы документов для всех субъектов.

Всего за первый год работы платформы на ней зарегистрировались более 320 тысяч пользователей. Из них более 190 тысяч являются действующими юрлицами и индивидуальными предпринимателями, а 47 тысяч – самозанятыми. Самым популярным стали заявки на меры поддержки, льготные лизинговые и кредитные программы.

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