Более 7 тысяч предпринимателей Самарской области стали пользователями платформы МСП

Всего за первый год работы платформы на ней зарегистрировались более 320 тысяч пользователей. Фото: минэкономразвития Самарской области

Более семи тысяч предпринимателей Самарской области зарегистрировались на цифровой платформе МСП.РФ, которая разработана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— В регионе создано активное бизнес-сообщество, которое использует все существующие возможности для своего развития. Центры «Мой бизнес» помогают предпринимателям узнавать о мерах господдержки, цифровых инструментах, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На МСП.РФ представлено более 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, на которые в течение года поступило более 20 тысяч онлайн-заявок от бизнеса. Сейчас идет работа по упрощению получения поддержки через платформу. Уже утверждены первые пять стандартов, они включают единые условия, сроки и наборы документов для всех субъектов.

Всего за первый год работы платформы на ней зарегистрировались более 320 тысяч пользователей. Из них более 190 тысяч являются действующими юрлицами и индивидуальными предпринимателями, а 47 тысяч – самозанятыми. Самым популярным стали заявки на меры поддержки, льготные лизинговые и кредитные программы.

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