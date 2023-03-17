Женщину на Audi занесло, и она врезалась в «Приору» в Самарской области

Иномарку занесло на встречную полосу, где в это время ехала Lada Priora.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В четверг, 17 марта, в 08:00 в городе Октябрьск Самарской области 36-летняя за рулем Audi не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Lada Priora.
— Автомобилистка ехала по ул. Капитанской в направлении ул. 3-го Октября. В ходе движения напротив дома № 1 она выбрала небезопасный скоростной режим и, не справившись с управлением, допустила ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Иномарку занесло на встречную полосу, где в это время ехала Lada Priora, за рулем которой находилась 30-летняя женщина. В результате этого транспортные средства столкнулись.
В аварии пострадала водитель отечественной легковушки. С места происшествия женщину доставили в медицинское учреждение.
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