Названы победили национальной премии «Событие года»

Самый большой в России светомузыкальный фонтан был открыт в Дербенте в 2022 году. Фото: Сбер.

Ежегодная национальная премия «Событие года» - награда для профессионалов событийной индустрии. В 2023 году премия проходит в 11 раз. Она выявляет лучшие отечественные практики, охватывающие все форматы мероприятий, позволяет определить трендсеттеров и обеспечивает их признание. Премия нацелена на повышение значимости событийной индустрии как отрасли, способствующей развитию креативной экономики РФ, и проходит при поддержке Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС.

Сразу в двух номинациях премии победителем стал Сбер. Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») признана лучшей в номинации «Образовательно-просветительское событие года» и лауреатом в номинации «Гибридное событие года». Конференция проводится ежегодно проводит для обмена лучшими практиками и демонстрации новейших разработок. В 2022 году она объединила ведущих исследователей и разработчиков в сфере искусственного интеллекта уже в седьмой раз. Конференция набрала более 55 млн просмотров из 193 стран мира. На мероприятии выступили более 150 спикеров из 50 научных и бизнес-организаций.

Торжественное открытие в Дербенте крупнейшего в России светомузыкального фонтана, который профинансировал Сбер, стало событием года в номинации «Лучший городской праздник».