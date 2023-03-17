В Самарской области остаются подтоплены 26 жилых домов и 151 приусадебный участок

Талые воды затопили также 6 низководных мостов и один участок автодороги Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стали известны последние данные о паводковой обстановке в Самарской области. По состоянию на пятницу, 17 марта 2023 года, в 11 районах региона остаются подтоплены 26 жилых домов, 151 приусадебный участок, шесть низководных мостов и один отрезок дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Так, талые воды затопили дома в селах Мусорка, Ягодное, Верхние Белозерки Ставропольского района, в Новом Ризадее Сызранского района, а также в населенных пунктах Черноречье, Лопатино, Власть Труда, Черновский Волжского района.

По прежнему подтоплены приусадебные участки в Выселках, Мусорке, Подстепках, Приморском, Ягодном, Верхних Белозерках Ставропольского района; в Новом Ризадее и Варламово Сызранского района; в Безенчуке; в Красном Яру, Нижней Солонцовке Красноярского района; в Михаило-Овсянке Пестравского района; в Черноречье, Лопатино, Власть Труда, Воскресенке, Черновском, Смышляевке, Сухой Вязовке Волжского района; в Бобровке и Георгиевке Кинельского района.

Под воду ушли мосты в населенных пунктах Мосты, Полудни, Березовка, Малиновый Куст, Кириллинский и Константиновка. Подтоплен участок дороги в Новой Рачейке Сызранского района. Транспортное сообщение там не нарушено.

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