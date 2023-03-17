В Самарской области с должников взыскали более 540 тысяч рублей

Должников привлекли к ответственности. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области правоохранители провели направленную операцию «Должник». С жителей взыскали более 540 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции совместно с судебными приставами пресекли 280 административных нарушений. Направленная операция проходила с 6 по 15 марта 2023 года. Основная цель мероприятия – задержать должников, которые не выплатили штрафы.

Некоторых должников арестовали на 15 суток. Работу в данном направлении продолжат по всему региону.

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