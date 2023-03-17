Границу между Самарской областью и Татарстаном включили в ЕГРН

В основном граница между двумя регионами проходит по территории лесов и сельхозугодий / Фото: vk.com/rosreestr16

Границу между Самарской областью и Татарстаном включили в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Ее протяженность составляет 392,5 км. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Насколько известно, Татарстан граничит с Самарской областью в южной части территории. В основном граница между двумя регионами проходит по территории лесов и сельхозугодий.

— Актуализация сведений о границах гарантирует защиту имущественных прав правообладателей недвижимости, а также снижает риски для ведения бизнеса, — отметила замдиректора филиала Роскадастра по РТ Алсу Сабирзянова.

По данным министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, работы по определению границ с Самарской областью велись с 2019 года. Было выявлено 87 проблемных участков. Чтобы решить все вопросы, понадобилось около двух десятков совещаний. Большинство переговоров прошли в режиме ВСК, три раза — очно в Самаре.

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