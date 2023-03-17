Дополнительный транспорт подадут после матча «Крылья Советов» - «Ахмат» в Самаре 19 марта

В день матча в Самаре усилят работу общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 19 марта 2023 года, в 17:30 на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 20 тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат». В связи с этим в городе усилят работу общественного транспорта. После окончания игры будут поданы дополнительные трамваи и автобусы.

По данным мэрии Самары, на остановке «Самара Арена» болельщиков будут ждать трамваи № 11 и 12. На остановке «Ул. Алма-Атинская» — автобусы №№ 1, 34, 41, 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова. А на остановку «Ул. Дальняя» подадут автобусы № 1 и 67. Они повезут пассажиров в направлении поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Отметим, ограничивать движение транспорта в районе стадиона «Солидарность Арена» в день матча не будут. Так что автомобилисты смогут свободно там проезжать.

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