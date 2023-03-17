Сбер и правительство Самарской области реализуют совместные проекты в сфере туризма

В Самарской области есть красивейшие места. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

На 29 международной туристической выставки Сбер и министерство туризма Самарской области подписали соглашения о сотрудничестве. В соответствии с достигнутыми договоренностями, стороны реализуют совместные проекты по повышению уровня качества туристской и обеспечивающей инфраструктуры, развитию транспортной доступности туристических объектов региона, увеличению инвестиционной привлекательности туристской отрасли региона, усилению социально-экономической роли туризма и обеспечению доступности туристических услуг для жителей и гостей Самарской области.

Кроме того, банк и правительство Самарской области займутся развитием тех видов туризма, которые для региона являются приоритетными. Это экологический, культурно-познавательный, событийный, деловой, круизный, медицинский и промышленный туризм. Также банк поделится своими наработками в сфере цифровизации, которые сделают региональный туристический сервис более технологичным и современным.

Самарская область – красивейший, уникальный регион, и мы рады участвовать в раскрытии его туристического потенциала. Работая над развитием отрасли, мы будем исходить из интересов людей: внедрять такие решения, которые сделают их путешествие по Самарской области максимально комфортным и интересным, - сообщил управляющий Самарским отделением банка Сергей Тютин.

- Сегодня в рамках подписанного соглашения мы закрепляем намерения о сотрудничестве на новый трехлетний период. Оно носит многосторонний характер и направлено на использование целого ряда инструментов и сервисов Сбера и его дочерних компаний. Это и стратегический консалтинг, разработка новых решений в сфере информационных технологий для отрасли туризма, аналитика больших данных, разработка решений для продвижения туристических возможностей Самарской области и даже мероприятия, охватывающие такие направления, как разработка образовательных программ для отрасли туризма, - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.