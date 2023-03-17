Самарская область примет участие во всероссийском мероприятии «Крымская весна»

Одна из акций пройдут на площади Славы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область примет участие во всероссийском торжественном мероприятии «Крымская весна». Жители региона смогут посетить тематическую концертную программу.

По информации городской администрации, в региональных кинозалах пройдет показ фильма «Дорога к дому», в библиотеках и музеях пройдут программы, раскрывающие культурное наследие Крыма. В историческом парке «Россия – моя история» 18 марта, в 14:00 состоится сборная экскурсия, а также открытие выставки «Герои спецоперации».

В областной столице на площади Славы стартует народная акция, на которой планируют изготовление маскировочных сетей в 11:00. Кульминацией всех мероприятий станет митинг-концерт с участием Сергея Войтенко.

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