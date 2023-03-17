Победителей премии «Родительское спасибо» наградили в Самаре 17 марта 2023

В число лауреатов премии вошла глава Минсоцдема региона Регина Воробьева / Фото: vk.com/vordirf

В пятницу, 17 марта 2023 года, в Самаре состоялась церемония награждения победителей регионального этапа премии «Родительское спасибо». Она прошла в ДК «Победа» на проспекте Кирова.

— Уникальность награды в том, что родители особенных ребят благодарят людей, которые внесли существенный вклад в повышение качества жизни детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью, — отметили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Лауреатами регионального этапа стали 18 человек. Трое из них представлены к награждению медалью «Родительское спасибо». Один лауреат от Самарской области из числа медалистов удостоен федеральной премии. Это глава Минсоцдема региона Регина Воробьева.

Отметим, в рамках торжественного мероприятия также состоялось вручение наград призерам Вторых международных инклюзивных детских творческих игр. Призерами регионального этапа стали 47 коллективов и ребят. Четверо из них — лауреаты федерального этапа, 12 получили дипломы участников финального этапа.

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