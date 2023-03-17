В Самаре сразу на нескольких улицах могут отключить воду 22 и 23 марта 2023 года

В областной столице проведут работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты планируют провести ремонтно-профилактические работы. Сразу на нескольких улицах возможно кратковременное отключение.

По информации «РКС-Самара», в течение недели сотрудники компании заменят задвижки и пожарный гидрант на улицах Советской Армии, 127, 125. Из-за работ могут отключить холодную воду 22 марта с 09:00 до 17:00. Также 23 марта возможно отключение холодной воды на улице Ташкентской, 86, 79В. В этот же день работы проведут на улицах Ивана Булкина, Авроры, переулке Ветлужский, переулке Лучистый и на улице Антонова-Овсеенко.

Вся подробная информация указана на официальном сайте компании. Список работ может измениться.

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