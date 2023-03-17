Автобусы направили в объезд из-за провала грунта на ул. Ново-Садовой/Полевой в Самаре

Информацию о провале уже передали ответственным службам для проведения ремонта / Фото: ПроТранспорт63

В пятницу, 17 марта 2023 года, в Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой, где идет разработка стартового котлована метро, образовался провал грунта. В связи с этим автобусы шести маршрутов направили в объезд участка.

- Информация о провале грунта оперативно передана ответственным лицам для проведения необходимых ремонтных работ. Автобусы №№ 2, 23, 24, 41, 47, 50 направлены в объезд, - сообщили представители компании-перевозчика в соцсетях.

Так, автобусы №№ 2, 23, 41, 47, 50 временно будут ходить по улицам Первомайской, Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Чкалова и Самарской. Автобусы № 24 проследуют по улицам Первомайской, Молодогвардейской и далее по своему маршруту.

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