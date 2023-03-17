В Самаре спасатели сняли мужчину с дрейфующей льдины около Вилоновского спуска

Мужчину доставили на берег. Фото: ПСС региона

В Самаре пожилой мужчина оказался на льдине посреди Волги. Местный житель решил порыбачить возле Вилоновского спуска в Ленинском районе.

По информации поисково-спасательной службы региона, мужчина 1948 года рождения решил порыбачить 16 марта 2023 года. Самарец вышел на лед, льдина отошла от берега и продолжила дрейфовать по реке. В 13:10 спасатели на воздушной подушке оказали помощь потерпевшему. Мужчину благополучно доставили на берег через 10 минут.

К счастью, все обошлось. Спасатели вовремя оказали помощь рыбаку. Специалисты не рекомендуют выходить на лед.

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