В Самаре участок улицы Ново-Садовой планируют ввести в эксплуатацию досрочно

Работу завершат в ближайшее время. Фото: предоставлено минтранспорта региона

В Самаре планируют досрочно сдать реконструируемый участок улицы Ново-Садовой. Работы должны были завершить в конце года.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии продолжают реализовывать дорожный нацпроект «Безопасные качественные дороги». Реконструкцию участка улицы и строительство развязки на Ново-Садовой начали в 2021 году. Работы хотели завершить в конце 2023 года. Развязку смогли открыть в октябре прошлого года. В этом году дорожники завершат благоустройство прилегающих территорий, озеленение и рекультивацию.

Новый объект досрочно введут в эксплуатацию. Специалисты провели работы опережающими темпами.

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