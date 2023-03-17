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НовостиОбщество17 марта 2023 13:54

В Самаре участок улицы Ново-Садовой планируют ввести в эксплуатацию досрочно

В регионе продолжают реализовывать дорожный нацпроект
Алена ПРОВКИНА
Работу завершат в ближайшее время. Фото: предоставлено минтранспорта региона

Работу завершат в ближайшее время. Фото: предоставлено минтранспорта региона

В Самаре планируют досрочно сдать реконструируемый участок улицы Ново-Садовой. Работы должны были завершить в конце года.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии продолжают реализовывать дорожный нацпроект «Безопасные качественные дороги». Реконструкцию участка улицы и строительство развязки на Ново-Садовой начали в 2021 году. Работы хотели завершить в конце 2023 года. Развязку смогли открыть в октябре прошлого года. В этом году дорожники завершат благоустройство прилегающих территорий, озеленение и рекультивацию.

Новый объект досрочно введут в эксплуатацию. Специалисты провели работы опережающими темпами.

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