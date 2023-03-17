В Самарской области молодой парень нарвал наркотики возле села

Парень предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали полицейским о соседе-наркоторговце. Правоохранители задержали подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарцы рассказали о молодом парне, причастном к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители провели проверку и задержали местного жителя. 19-летний злоумышленник рассказал, что собрал наркотики возле дома и хранил их для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Парню грозит штраф или срок лишения свободы до двух лет.

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