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НовостиПроисшествия17 марта 2023 14:51

В Самарской области молодой парень нарвал наркотики возле села

Его привлекут к уголовной ответственности
Алена ПРОВКИНА
Парень предстанет перед судом

Парень предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали полицейским о соседе-наркоторговце. Правоохранители задержали подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарцы рассказали о молодом парне, причастном к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители провели проверку и задержали местного жителя. 19-летний злоумышленник рассказал, что собрал наркотики возле дома и хранил их для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Парню грозит штраф или срок лишения свободы до двух лет.

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