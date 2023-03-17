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НовостиОбщество17 марта 2023 15:21

Сильная магнитная буря накроет Самару 25 марта 2023 года

Под угрозой – метеочувствительные горожане
Алена ПРОВКИНА
Самарцы столкнутся с плохим самочувствием

Самарцы столкнутся с плохим самочувствием

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об очередной магнитной буре. Она накроет областную столицу 25 марта 2023 года.

По информации сервиса my-calend, ближайшая магнитная буря в городе ожидается на следующей неделе. Ее сила составит 5 баллов. В этот период метеочувствительные самарцы могут столкнуться с плохим самочувствием: усилится головная боль, будут резкие перепады настроения, а также упадок сил и даже депрессия.

Горожанам рекомендуют уделить внимание своему здоровью и следить за психическим состоянием. Важно избегать напряжения и стресса. Необходимо больше времени проводить на свежем воздухе.

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