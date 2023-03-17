Самарцам рассказали, где купить продукты по самым низким ценам в марте 2023 года

Горожанам рассказали о самых низких ценах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. В областной столице жителям рассказали, как сэкономить в продуктовых.

По информации городской администрации на 16 марта 2023 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении Киевской и Тухачевского. Картофель выгоднее купить в «Ленте» Железнодорожного района за 19 рублей/килограмм. Гречневую крупу – за 54,9 рубля/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Подсолнечное масло – 75,5 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные мониторинги помогают отследить динамику цен.

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