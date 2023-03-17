В Самаре бывший сотрудник полиции подозревается в служебном подлоге

Мужчину приговорили к условному сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший сотрудник правоохранительных органов совершил служебный подлог. Мужчина не признавался в содеянном.

По информации прокуратуры региона, в 2021 году бывший сотрудник полиции проверял заявления граждан о совершении преступлений. Мужчина изменил документацию, опросы заявителей и иный очевидцев. После этого подозреваемый выносил незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

Нарушение обнаружили сотрудники ведомства. Подсудимый не признавал свою вину. Мужчину приговорили к условному сроку на 2 года.

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