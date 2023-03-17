Главы регионов ПФО считают, что у Самарской области есть чему поучиться

В Самаре прошло заседание Совета ПФО Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прошло заседание Совета ПФО. Во время встречи главы регионов поделились опытом работы с Самарской областью, отметив сильные стороны и направления губернии.

Губернаторы Саратовской области, Удмуртской Республики, Кировской области, Республики Башкортостан, Оренбургской области, Нижегородской области, Чувашской Республики, а также главы Республик Марий Эл и Мордовии поделились опытом взаимодействия и мнением о достижениях Самарской области . Представители регионов отметили, что Самарская область – надежный и сильный сосед, у которого есть чему поучиться. Помимо этого, губернаторы отметили команду Дмитрия Азарова, которая составляет конкурентное преимущество.

- Самарская область - надежный и сильный сосед для Саратовской области. Самара развивается, и знаю, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет внимание этому направлению. Нам есть чему поучиться здесь, и надеюсь, что какие-то практики мы возьмем отсюда, - отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Самарскую область назвали сильным соседом, с огромны промышленным потенциалом. Главы регионов надеются на разностороннюю кооперацию, в том числе налаживание отношений между представителями бизнеса.

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