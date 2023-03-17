Ученые из Самарской области представили высокотехнологичные проекты главам регионов ПФО

Ученые представили свои разработки. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области прошел Совет ПФО. Во время встречи самарские ученые представили высокотехнологичные проекты главам других регионов.

Передовые разработки и продукцию представили ученые ведущих университетов и компаний. Главным экспонатом стала грузовая авиационная система, которая является уникальной платформой с модификациями, позволяющими выполнять различные задачи. В их число входит доставка грузов и тушение пожаров. Новые модели уже проходят тестирование.

- Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе, в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра, - отметил Дмитрий Азаров.

При этом, специалисты отметили, что при серийном производстве БПЛА, одно из важных задач станет подготовка пилотов и разработка программ обучения. В освоении пилотирования помогает разработка СНИУ им. академика С.П. Королева. Комплекс оснащен образовательными классами и летными полигонами.

Помимо этого, СамГМУ представили симулятор «Виртуальная клиника». Свой стенд был у технопарка «Жигулевская долина». Особое место занял макет Волжского моста и трассы «Обход Тольятти».

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