В Самаре провели заседание Совета ПФО по вопросам делового климата и инвестиционной активности

Глава Самарской области представил детальный доклад. Фото: пресс-служба Самарской области

В Самарской области прошло заседание Совета ПФО, на котором обсудили вопросы делового климата и инвестиционной активности. С основным докладом результатов работы регионов выступил Дмитрий Азаров.

Федеральный округ развивается сбалансированно, благодаря диверсифицированной структуре экономики. В регионах сосредоточили широкую палитру отраслей экономической специализации. Только в прошлом году создали 96,5 тысяч рабочих мест на крупных и средних предприятиях, а уровень безработицы снизился до 0,62%. Глава Самарской области особо выделили работу по Национальному рейтингу.

Также Дмитрий Азаров отметил важность запуска механизма поддержки инвестпроектов и нового регионального стандарта. Ключевыми точками роста развития субъектов становятся особое экономические зоны. Объем инвестиций резидентов вырос до 274 млрд рублей.

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил детальный качественный доклад Губернатора Самарской области. Регион показал наибольшую динамику инвестиционной привлекательности за последние годы. Благодаря работе Правительства Самарской области, за последние годы регион улучшил свои позиции. Раньше он занимал 65 строчку, а сейчас входит в десятку лидеров Национального рейтинга.

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