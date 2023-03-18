В Самарскую область 18 марта 2023 года придет порывистый ветер

На территории региона действует желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 18 марта 2023 года, в Самарской области ожидаются погодные перемены. В регион придет порывистый ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области по ссылкой на Приволжское УГМС.

– Днем 18 марта местами по Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра. Его порывы достигнут 15-17 метров в секунду. На территории региона объявлен желтый уровень опасности, – информируют в региональном ГУ МЧС.

Специалисты советуют жителям по возможности не покидать дома. В случае, если непогода застала на улице, лучше укрыться в подземных переходах или подъездах. Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим, двигаться подальше от других машин и избегать резких маневров.

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