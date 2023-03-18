Денис Мантуров оценил подготовку к строительству перевалочного комплекса аммиака и карбамида в порту Тамань

Мощность будущего терминала по перевалке аммиака составит 5 млн тонн в год. Фото: пресс служба ПАО «ТОАЗ»

В пятницу, 17 марта, вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров провел совещание по подготовке к строительству перевалочного комплекса аммиака и карбамида в порту Тамань Краснодарского края. Объект является важным для региона. Его мощность составит 5 млн. тонн в год. С производственной площадки готовую продукцию в порт будут доставлять по железной дороге.

– Перевалочный комплекс в порту Тамань имеет высокую значимость для стабильных поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренний рынки. Это первый подобный объект в России, который входит в число приоритетных для инфраструктуры страны, – подчеркнул Денис Мантуров.

Участие в обсуждении приняли акционеры Тольяттиазота. Руководители компании отметили, что для предприятия этот объект имеет особую стратегическую важность.

– С появлением перевалочного комплекса на черноморском побережье Тольяттиазот сможет выйти на полную производственную мощность, сокращенную в связи с выпадением одного из способов транспортировки аммиака. Запуск морского перевалочного комплекса в Тамани позволит изменить экспортный маршрут и создаст предпосылки для возобновления поставок аммиака на мировой рынок, – поделился гендиректор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Первую очередь планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. На втором этапе проекта, который по плану завершается до конца 2025 года, мощности нового комплекса вырастут до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.

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