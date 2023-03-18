В Самаре с 18 марта 2023 года запустили пассажирские теплоходы по Волге

Теплоходы будут перевозить пассажиров ежедневно Фото: Антон СЕНЬКО

В субботу, 18 марта 2023 года, в Самаре открыли речную навигацию. Пассажирские теплоходы начали ходить по маршруту Самара – Подголятино. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

– C 18 марта стартовало движение теплоходов типа «ОМ» на маршруте Самара – Подголятино. Суда будут ходить ежедневно по следующему маршруту: старт из Самары в 6:00, 14:00, 18:30; в 8:00 и 16:00 – заезд на Проран. Из Подголятино теплоходы отправятся в 6:45, 8:45, 14:45, 16:45, 19:15, – рассказали в пресс-службе СРПП.

Отмечается, что в интервалах движения могут произойти изменения. Причина – гидрометеорологические условия и пассажиропоток. Ознакомиться с текущим расписанием можно на официальном сайте предприятия.

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