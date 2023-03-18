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НовостиПроисшествия18 марта 2023 7:50

В Самарской области сельчанка из ревности обвинила приятеля в изнасиловании

Таким образом женщина планировала отомстить возлюбленному и своей подруге
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В результате на скамье подсудимых оказалась сама ревнивица

В результате на скамье подсудимых оказалась сама ревнивица

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из жителей Самарской области едва не попал под уголовное дело из-за ревнивой приятельницы. Женщина решила отомстить своему другу и обвинила его в серьезном преступлении. Подробности сообщили в областном ГУ МВД.

В центре внимания полицейских оказалась 35-летняя жительница Камышлинского района. Сельчанка сообщила оперативникам, что ее изнасиловал 49-летний приятель. Преступление якобы было совершено во время совместной гулянки. Однако во время расследования вскрылись некоторые неточности.

– Во время опроса полицейские установили расхождения в показаниях заявительницы, предполагаемого подозреваемого и их общей знакомой. Тогда заявительница во всем созналась и сообщила, что заявила на приятеля в полицию из ревности, желая отомстить ему и подруге, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении ревнивицы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В ближайшее время она предстанет перед судом.

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