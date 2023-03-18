Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре

В рамках визита Игорь Комаров и Дмитрий Азаров встретились со сборной по керлингу на колясках. Фото: правительство Самарской области

В рамках рабочей поездки в Самару полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров посетил новый Дворец спорта. Здесь состоялась встреча со сборной Самарской области по керлингу на колясках. Спортсмены в этот момент были на тренировке и с удовольствием пообщались с гостями.

Они рассказали о подготовке к чемпионату России. Он пройдет с 20 по 28 апреля в Новосибирске. Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров пожелали команде удачного выступления в этом важном состязании.

Напомним, новый Дворец спорта был построен при поддержке президента Владимира Путина в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Он открыл двери в 2021 году, и с того момента здесь прошли десятки соревнований – не только регионального, окружного, но и федерального уровня. Сегодня во Дворце спорта работает основная и тренировочная ледовая арена, универсальные залы, а также первый в ПФО керлинг-центр.

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