Сбер может выплатить по 25 рублей дивидендов на акцию за 2022 год

Выллаты дивидендов будут рекордными. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

Сбербанк может направить на дивидендные выплаты за 2022 год 565 млрд рублей или 25 рублей на одну акцию, сообщил глава банка Герман Греф.

- Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на годовом собрании принять такое решение. Это доходность около 15% годовых исходя из цены акций банка в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции банка прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения, - сказал он, отметив, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны, а дата закрытия реестра определена на 11 мая.

Чистая прибыль банка по МСФО за 2022 год составила 270 млрд рублей.

Кроме того, Греф сообщил, что достаточность капитала Сбера после выплаты дивидендов будет выше ограничений Банка России и лимитов, установленных наблюдательным советом.

- Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли, - заключил он.