В Самарской области пенсионер сбил 2-годовалую девочку и 4-летнего мальчика

ДТП произошло в Сызрани Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Сызрани в пятницу, 17 марта 2023 года. В результате происшествия пострадали трое пешеходов, двое из которых – несовершеннолетние. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 12:55 на улице Советская. 70-летний водитель Toyota Camry ехал задним ходом и в районе дома №24 сбил пешеходов: 28-летнюю женщину, 2-летнюю девочку и 4-летнего мальчика. Все трое в этот момент переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, происшествие завершилось благополучно.

– После осмотра медиками пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Всего за прошедшие сутки в Самарской области произошло 7 ДТП, в которых пострадали люди. Полицейские также выявили 899 нарушений ПДД, в том числе – за нарушение перевозки детей и за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

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