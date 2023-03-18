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НовостиОбщество18 марта 2023 11:45

В Самаре остановили движение 5 трамвайных маршрутов 18 марта 2023 года

Причина – ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Пионерская
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Иномарка въехала в столб. Фото: t.me/chp_samara

Иномарка въехала в столб. Фото: t.me/chp_samara

В субботу, 18 марта 2023 года, в Самаре остановили движение сразу нескольких трамвайных маршрутов. Транспорт перестал курсировать из-за ДТП, которое произошло на улице Фрунзе, в районе пересечения с улицей Пионерской. Информацию о происшествии сообщили очевидцы.

– На Фрунзе иномарка вписалась в столб. ДТП произошло напротив Челышовского дома. В машине сработали подушки безопасности, все живы, – поделились очевидцы.

В департаменте транспорта Самары пояснили, что авария произошла в 12:12 прямо на пути следования трамваев. Из-за этого рельсовый транспорт временно «встал».

– Изменения коснулись трамваев № 20/20к, 5, 3, 22. На месте работали ответственные службы, – пояснили в городском дептрансе.

Примерно в 15:20 стало известно, что движение трамваев на участке восстановлено.

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