Сломали решетку и проникли внутрь: бездомные собаки поселились в подвале детсада в Самаре

На помощь животным пришли спасатели Фото: скриншот с видео

В Самаре произошло очередное ЧП с участием бездомных собак. На этот раз животных обнаружили в здании одного из детских садов. Собаки проникли в подвал дошкольного учреждения и оказались в ловушке. Подробности сообщили в реабилитационном центре «ФлагманВет».

Эта история произошла в детском саду №230 в Промышленном районе. Собаки сломали пластиковую решетку, которая была установлена на одном из подвальных окон, и зашли в подвал. Однако выбраться назад не смогли: специалисты установили новую решетку и животные оказались взаперти.

– Наши ловцы сразу же выехали на место. Спустившись в подвал, спасатели применили седацию, и на руках вытащили всех спящих собак из подвала, – рассказали в «ФлагманВет».

В подвале специалисты обнаружили двух собак. На одной из них была бирка – ранее животное уже проходило вакцинацию. Второго пса также доставили в приют, где он прошел все необходимые процедуры.

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