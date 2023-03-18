В Самаре заработала фотовыставка, посвященная воссоединению Крыма и Севастополя с Россией

Выставка рассказывает о масштабных изменениях, которые произошли в Крыму за последние несколько лет Фото: правительство Самарской области

В субботу, 18 марта 2023 года, в Самаре открылась цифровая выставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Она работает на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы. Выставка рассказывает об изменениях, которые произошли на полуострове после 18 марта 2014 года.

В частности, на экранах можно увидеть важные инфраструктурные объекты: Крымский мост, автомобильные дороги, новый терминал аэропорта «Симферополь», новые электростанции, спортивные сооружения, объекты образования и здравоохранения и многое другое. И это не единственные изменения, произошедшие в Крыму. Так, за последние годы полуостров значительно повысил свою туристическую привлекательность.

Фотовыставка проработает на мультимедийных экранах на склоне площади Славы до 26 марта 2023 года включительно.

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