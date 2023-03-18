Стали известны даты и время кубковых матчей «Крыльев Советов» и «Акрона»

Ответную встречу Кубка ЦСКА и "Крылья" проведут в Москве 5 апреля

Стало известно, когда и во сколько участники полуфиналов Кубка России по футболу проведут свои матчи в начале апреля.

Добившийся права участвовать в полуфинале Пути регионов тольяттинский «Акрон» сыграет со столичным «Динамо» во вторник, 4 апреля в 19.30 по московскому времени. Встреча пройдет на столичной «ВТБ-Арене» в Петровском парке.

А днем позже, 5 апреля также в 19.30 и также в Москве состоится ответный полуфинальный матч Пути РПЛ между ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Место проведения - «ВЭБ-Арена» на Песчаной улице. Первая кубковая игра между этими соперниками, прошедшая в Самаре, завершилась вничью 2:2.

Также опубликовано расписание игр РПЛ в начале апреля. «Крылья Советов» в воскресенье, 2 апреля, сразятся дома с «Оренбургом» (начало встречи в 15.00 по самарскому времени). А через неделю, 9 апреля сыграют в гостях с «Сочи» (начало — в 14 ч по Москве).

А вот матч первенства ФНЛ в Москве между столичной «Родиной» и «Акроном», ранее запланированный на 2 апреля, из-за кубкового расписания наверняка будет перенесен — скорее всего, он пройдет днем раньше, 1 апреля.