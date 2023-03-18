В Самарской области 19 марта 2023 года ожидается холодная погода и гололед

В регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 19 марта 2023 года, в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики обещают холод и гололед. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Ночью и утром 19 марта местами в Самаре и области на дорогах ожидается образование гололедицы. Холодная погода и гололед отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду, – поясняют в региональном ГУ МЧС.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на воскресенье в регионе будет облачная с прояснениями погода, ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит -2, -7 градусов. Днем воздух прогреется до +1, +6 градусов, а осадки отступят.

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