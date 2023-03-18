В Самарской области более 400 человек заболели коронавирусом 18 марта 2023 года

За сутки было проведено 7 468 исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько жителей Самарской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Информацию в субботу, 18 марта, сообщили в региональном правительстве.

– За сутки специалисты провели 7 468 исследований на КВИ. У 488 человек диагноз подтвердился. 43 пациента продолжают лечение в больницах, – информируют областные власти.

Основное количество пациентов – жители Самары. В областной столице заболели 253 человека. Еще 33 случая было выявлено в Тольятти, 26 в Новокуйбышевске, 18 в Борском районе, 13 в Кинеле, 12 в Похвистневском районе, 11 в Сызрани, 10 – в Пестравском районе.

В Отрадном, Похвистнево и Чапаевске COVID-19 заболели по 9 человек, в Жигулевске и Нефтегорском районе – по 8. Еще 7 случаев зафиксировано в Богатовском районе. По 6 человек заболели в Кинель-Черкасском, Кинельском, Кошкинском, Красноярском районах и Отрадном. Пять случаев выявили в Исаклинском районе.

В Шенталинском и Шигонском коронавирус обнаружили у четырех жителей, в Алексеевском, Безенчукском и Елховском районах – у трех. В Большечерниговском, Ставропольском, Сызранском и Хворостянском районах болезнь подхватили по двое человек, в Приволжском и Сергиевском районах – по одному.

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