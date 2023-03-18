Племянник Камиля Ларина из «Квартета И» рассудит матч «Крыльев Советов» с «Ахматом» 19 марта 2023

Рафаэль Шафеев дебютирует в РПЛ, но на матче "Крыльев" он уже работал в 2020 году. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Матч «Крыльев Советов» и «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ будет судить арбитр из Волгограда Рафаэль Шафеев. Для него это будет дебютный матч в главном российском турнире.

Дядя Шафеева — звезда «Квартета И» Камиль Ларин, который тоже родился и вырос в Волгограде.

Сам молодой арбитр (ему сейчас 30 лет) уже работал в Самаре на матче с участием «Крыльев Советов». В 2020 году он судил игру Кубка России с «Иртышом» из Омска, завершившуюся разгромной победой самарцев 5:0. А еще четырьмя годами ранее он обслуживал матч молодежных команд «Крыльев» и ЦСКА (0:0).

Игра «Крылья Советов» - «Ахмат» начнется на стадионе «Солидарность Арена» 19 марта в 17.30. Перед игрой зрители смогут угоститься шашлыком, а также взять автограф у легендарного врача «Крыльев» Кюри Чачаева.

Для тех, кто еще не оформил персональную карту болельщика, с 12 часов у 3-го гейта стадиона будет работать мобильный центр МФЦ.