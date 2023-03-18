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НовостиПроисшествия18 марта 2023 19:34

В центре Самары рухнула стена двухэтажного жилого дома 17 марта 2023 года

На месте ЧП работали десятки спасателей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Два года назад здание было признано аварийным

Два года назад здание было признано аварийным

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в пятницу, 17 марта 2023 года, в центре Самары произошло ЧП. В Ленинском районе рухнула стена жилого дома. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

– Информация о происшествии поступила в 20:00. На улице Самарская, 147, произошло частичное разрушение кирпичной стены подвального помещения, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось в деревянном двухэтажном доме. В 2021 году он был признан аварийным. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров.

На месте происшествия работали 37 человек, было задействовано 13 единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Отмечается, что 18 марта в администрации Ленинского района планировалось провести совещание по вопросу предоставления маневренного помещения.