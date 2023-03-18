В центре Самары рухнула стена двухэтажного жилого дома 17 марта 2023 года

Два года назад здание было признано аварийным Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в пятницу, 17 марта 2023 года, в центре Самары произошло ЧП. В Ленинском районе рухнула стена жилого дома. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

– Информация о происшествии поступила в 20:00. На улице Самарская, 147, произошло частичное разрушение кирпичной стены подвального помещения, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось в деревянном двухэтажном доме. В 2021 году он был признан аварийным. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров.

На месте происшествия работали 37 человек, было задействовано 13 единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Отмечается, что 18 марта в администрации Ленинского района планировалось провести совещание по вопросу предоставления маневренного помещения.