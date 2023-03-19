Автомеханик угнал машину клиента, но попался экипажу ДПС. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области автомеханик угнал машину клиента. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВЖД по Самарской области.

Все произошло в Сызрани. Как пояснили правоохранители, в январе 2023 здесь на улице Карельская экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль «ВАЗ-2114». Однако оказалось, что документы у водителя отсутствуют – 25-летний парень не смог предоставить ни водительское удостоверение, ни документы на авто.

- Выяснилось, что машина водителю не принадлежит. Когда полицейские связались с владельцем авто, тот объяснил, что накануне оставил машину в автосервисе для ремонта, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, автомеханик машину починил и решил покататься на чужом авто. Отсутствие прав и опыта вождения его не смутило.

На горе-угонщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.