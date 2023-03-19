Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики предупредили, что в Самару придет опасная погода 19 марта 2023. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Погодные аномалии обрушились на Самарскую область еще 18 марта. Метель и снежные заносы привели к плохой видимости на дорогах и ДТП.

- От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация о том, что в регионе объявлен желтый уровень опасности, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.- Ночью и утром 19 марта местами в Самарской области на дорогах ожидается образование гололедицы.

В Приволжском УГМС также сообщили, что холодный атмосферный фронт, который проходит через территорию области в выходные, принесет осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, понижение температуры воздуха, а на дорогах -образование гололедицы.

- В последующие дни погоду будет формировать западная периферия Сибирского антициклона, - уточнили синоптики. - Существенных осадков в этот период не ожидается. Установится характерный для данного сезона температурный режим с отрицательными температурами воздуха в ночные часы и положительными в дневные.