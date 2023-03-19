В Самаре иномарка влетела в столб на трамвайных путях в марте 2023

Водитель иномарки не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре иномарка влетела в столб на трамвайных путях 18 марта 2023 года. К сожалению, не обошлось без пострадавших – пассажирке потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло 18 марта около полудня. 57-летний водитель за рулем «Nissan X-Trail» двигался по улице Фрунзе со стороны Венцека в направлении Пионерской. В какой-то момент мужчина упустил контроль за траекторией движения машины и в районе дома № 56 по ул. Фрунзе влетел в столб световой опоры.

При ДТП пострадала пассажирка машины 1976 года рождения. Медики доставили ее в больницу, осмотрели и назначили амбулаторное лечение.