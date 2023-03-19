Блогер показал царь-яму на въезде в Самару 19 марта 2023

Блогер показал огромную яму на дороге на въезде в Самару. Фото: скрин видео

На въезде в Самару появилась царь-яма. Внушительное повреждение дорожного покрытия снял на видео самарский видеоблогер Евгений Щекин. Видеозаписью он поделился в социальных сетях.

Огромная яма появилась прямо посреди проезжей части на въезде в Самару со стороны Кинеля. На записи видно, как машины притормаживают и пытаются аккуратно проехать опасный участок. Некоторые авто вынуждены выезжать на соседние полосы, некоторые рискуют и, проваливаясь, едут прямо через яму.

Также блогер снял на видео череду внушительных ям на выезде из Самары, на Аэропортовском шоссе. Здесь машины тоже вынуждены ехать с минимальной скоростью, чтобы не повредить колеса и подвеску.

- Это то, что первым делом увидят люди, которые первый раз приехали в Самару. Стыдно, - комментируют подписчики.

Некоторые сообщают, что яма создает помехи движению на дороге уже второй месяц. Когда дорожное покрытие собираются починить – пока неизвестно.