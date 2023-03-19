Гепатологический центр заработал в Самаре на базе горбольницы №10

Гепатологический центр заработал в Самаре в марте 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гепатологический центр заработал в Самаре на базе городской больницы №10 в марте 2023. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Новое учреждение будет оказывать помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С.

- Врачи гепатологического центра будут курировать оказание помощи всем пациентам с этим заболеванием, - пояснил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Глава областного минздрава также отметил, что в 2023 году в Самарской области из облбюджета выделили 68 миллионов рублей на лекарственное обеспечение отдельных категорий пациентов с вирусным гепатитом С, в том числе детей от 3 до 12 лет и пациентов с продвинутыми стадиями фиброза печени.

При назначении лекарственной терапии пациенты будут получать лекарства в трех центрах в Самаре, Тольятти и Сызрани. А в случае выявления гепатита С пациенту необходимо обращаться к врачу-инфекционисту по месту жительства.