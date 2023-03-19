Welcome-pack новым сотрудникам дарят в 13% компаний Самары

Только 13% работодателей дарят подарки сотрудникам-новичкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Welcome-pack – набор подарков для новичков - новым сотрудникам дарят в 13% компаний Самары. Такие результаты по данным собственного исследования опубликовал сервис SuperJob.

Аналтики отметили, что в 78% компаний подобная практика вовсе не принята.

А в тех компаниях, которые дарят новым сотрудникам приветственный подарок, чаще всего обходятся наборами канцелярии (блокноты, ручки, ежедневники с корпоративной символикой), а также небольшими сувенирами, такими как сумки-шоперы, кружки и календари.