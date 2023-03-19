Волга уже полностью свободна ото льда. Фото: скрин видео

Волга напротив Самары полностью освободилась ото льда. Об этом горожане сообщают в социальных сетях 19 марта 2023. Жители также поделились фотографиями реки.

- Можно доставать лодку и плыть! – радуются самарцы.

Впрочем, другие комментаторы уточняют, что ото льда Волга была свободна еще несколько дней назад.

А с 18 марта по реке открылось движение теплоходов «ОМ».

Между тем синоптики обещают, что на следующей неделе в Самару придет по-настоящему весенняя погода.