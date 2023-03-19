В Самаре распустились первоцветы 19 марта 2023
Фото: Анна ИЛЮШИНА
В Самаре распустились первоцветы на улицах города 19 марта 2023 года. Фотографиями цветов поделились читатели «КП-Самара».
- В Самарском районе уже настоящая весна, - рассказали читатели «КП-Самара». – На пересечении Некрасовской и Самарской, под окном одного из домов уже вовсю цветут первоцветы. Видимо, их посадили специально.
На фото видно, как синие и желтые подснежники уже практически распустились. Прохожие не остались равнодушными к зрелищу и с удовольствием фотографировали цветы.
Напомним, синоптики обещают, что полноценная весна придет в Самарскую область уже на следующей неделе.